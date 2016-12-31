Командир відділення ремонтного підрозділу прапорщик Леонід Шевчук бажає мирного неба у новому році

Деталі грудня 31, 2016

На війні ми даємо друге дихання військовій техніці. Проводимо її обслуговування та ремонт. Бійці підпорядкованого мені підрозділу неодноразово, під ворожими обстрілами, здійснювали евакуацію автомобільної та бронетанкової техніки, яка знаходилась на лінії зіткнення. Це справжні воїни, фахівці та працьовиті люди. У новорічні свята ми знаходитиметься на своїх робочих місцях й у будь яку хвилину готові прийти на допомогу військовим водіям. А громадянам України хочу побажати мирного неба, батькам, які дали благословення своїм дітям на захист Вітчизни дочекатися своїх синів та доньок живими та здоровими.