Saturday, December 31, 2016
    .
    • .

Командир відділення ремонтного підрозділу прапорщик Леонід Шевчук бажає мирного неба у новому році

Деталі
грудня 31, 2016

На війні ми даємо друге дихання військовій техніці. Проводимо її обслуговування та ремонт. Бійці підпорядкованого мені підрозділу неодноразово, під ворожими обстрілами, здійснювали евакуацію автомобільної та бронетанкової техніки, яка знаходилась на лінії зіткнення. Це справжні воїни, фахівці та працьовиті люди. У новорічні свята ми знаходитиметься на своїх робочих місцях й у будь яку хвилину готові прийти на допомогу військовим водіям. А громадянам України хочу побажати мирного неба, батькам, які дали благословення своїм дітям на захист Вітчизни дочекатися своїх синів та доньок живими та здоровими.

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large46

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 