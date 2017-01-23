Деталі січня 23, 2017

В Кіноконцертному залі ім. О. Довженка відбувся допрем’єрний показ документального фільму „Воїни духу” про останні дні оборони Донецького аеропорту. Першими глядачами стрічки стали запорізькі „кіборги”, воїни збройних сил та національної гвардії, учнівська молодь. Пам’ять полеглих героїв, які віддали життя, захищаючи нашу свободу, вшанували хвилиною мовчання. Легендарний „кіборг”, науковий співробітник Національного заповідника „Хортиця”, депутат міськради В’ячеслав Зайцев запросив на сцену оборонців Донецького аеропорту, яких зал вітав оплесками.

Перед показом фільму було вручено нагороди учасникам АТО та волонтерам. Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко зазначив:

- Незабаром ми відзначаємо День Соборності України. Сто років тому в новітній історії почалися визвольні змагання за незалежність нашої країни. Вкотре ми усвідомлюємо – битва за нашу волю триває і зараз. Цими днями ми згадуємо і „драконівські” закони 16 січня, і дати 18-20 лютого 2014 року, і Небесну сотню, і початок окупації Криму та знакові події війни, яка триває. Це історичні події, які відбуваються на наших очах, які свідчать про незламне прагнення українського народу до волі, до свободи.

„Воїни духу” – фільм-свідчення про героїчну оборону Донецького аеропорту. Автори стрічки - Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська – записали розповіді наших бійців, які пройшли найстрашніші випробування війни. У свідченнях наших воїнів, які пройшли крізь поранення, отруєння, вибухи, полон, розстріли, без прикрас постає жахливе обличчя війни. Війни, яку вони не пустили на нашу запорізьку землю. Історики надалі будуть вивчати ці події та давати оцінку – чи варто було тримати 242 дні зруйнований аеропорт, ми ж зараз знаємо, що саме мужність його оборонців не пустила окупантів далі на територію України. Стрічка „Воїни духу” ще раз показала, як наші воїни залишилися людяними і незламними у найстрашніших пекельних випробуваннях.

Учасник бойових дій на Сході Олександр (позивний „Живчик”) висловив свою думку про документальну стрічку:

-Фільм „Воїни духу” мають подивитися ті, хто там не був. Я ж побачив своїх побратимів, яких прикривав вогнем. Наші українські військові - справжні захисники Вітчизни. Це люди, з якими можна йти крізь вогонь!