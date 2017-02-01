Деталі лютого 01, 2017

Військовослужбовці 3-го патрульного батальйону військової частини 3033 Національної Гвардії України, якими опікується Бердянська райдержадміністрація, наразі готуються до несення чергової бойової вахти у зоні проведення АТО.

Традиційно, у цьому їм допомагають представники влади, бізнесу та волонтери Бердянщини.

Голова райдержадміністрації Роман Молодецький завітав до гвардійців та передав їм нову бензопилу STIHL, яка була придбана за рахунок районного благодійного фонду «Наша Бердянщина».