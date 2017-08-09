Повернення бійців з АТО

Деталі серпня 09, 2017

Військова частина 3029 НГУ зустрічає бійців, які тривалий час виконували бойову службу в зоні проведення АТО.Національна гвардія України, а зокрема 9-ий полк

оперативного призначення постійно, починаючи з 2014 року, виконує службово-бойові завдання з оборони територіальної цілісності України у зоні проведення АТО. Військовослужбовці сумлінно несуть свій військовий обов’язок, та гідно виконують покладені на них задачі при знаходженні на території збройного конфлікту. Завдяки злагодженим діям військових Національної гвардії України та діям спрямованим на охорону кордонів незалежної України ворог не зможе просунутися далі по території нашої держави.

«Наші бійці регулярно несуть службу в АТО та чесно захищають нашу державу. Для когось це був перший виїзд, а для когось черговий, але всі без винятку проявили себе як справжні патріоти України. Завдання виконано, але є деякі задачі над якими ще треба працювати. Бійці заслужили собі невеликий відпочинок від служби, та в найближчий час відправляться у відпустку…» - зазначив заступник командира полку підполковник Андрій Бєляєв.