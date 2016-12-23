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Запорізьким підприємцям видано 8115 дозволів на торгівлю підакцизними товарами

Деталі
грудня 23, 2016

За 11 місяців поточного року від плати за ліцензії на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами до місцевих бюджетів надійшов 41 мільйон гривень. Рівень надходжень попереднього року перевищено на 4,3 мільйона або на 11 відсотків.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, з початку року фіскальна служба видала підприємцям 8115 ліцензій. 725 із них платники отримали за минулий місяць, зокрема, 388 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 337 – для реалізації тютюнових виробів. Крім того, продовжено термін дії майже тисячі дозволів, призупинена дія 33, анульовано 237 ліцензій.
З питань дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, співробітники органів ДФС провели 552 перевірки. За їхніми результатами застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму понад 16 мільйонів, у тому числі донараховано 13,5 мільйона гривень акцизного податку.
Нагадаємо, отримати ліцензію для торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією можна у Центрах обслуговування платників ДФС за місцем здійснення діяльності. Плата за ліцензії справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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