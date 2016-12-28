Від запорізьких автовласників місцеві бюджети отримали понад 7 мільйонів гривень

Деталі грудня 28, 2016

Запорізькі автомобілісти, які володіють автівками класу "люкс", сплатили з початку року 7,1 мільйона гривень транспортного податку. Прогнозну суму доходів на 11 місяців поточного року перевищено на 4,3 мільйона гривень.

Майже 80 відсотків від загальної суми надходжень припадає на десять територій, де зареєстровані легкові авто, які підпадають під оподаткування.

Так, у Дніпровському районі м. Запоріжжя сплачено 1 мільйон, у Вознесенівському – 783 тисячі, стільки ж – у Шевченківському районі, Олександрівському районі надійшло 756 тисяч, у м. Мелітополь та районі – 484 тисячі, у м. Бердянськ та районі – 463 тисяч, у Комунарському районі – 439 тисяч, у Пологівському – 338 тисяч, у Хортицькому – 324 та близько 300 тисяч – у Запорізькому районі.

Нагадаємо, ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль.

Транспортний податок сплачується юридичними та фізичними особами за авто віком не більше п'яти років та вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної зарплати. Вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

Особливості, умови, порядок нарахування і сплати податку визначені у статті 267 Податкового кодексу України. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.