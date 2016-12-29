Внесок малого і середнього бізнесу до місцевої казни Запорізької області склав майже 680 мільйонів гривень єдиного податку

Деталі грудня 29, 2016

Суб'єкти малого і середнього підприємництва сплатили з початку року 679,8 мільйона гривень єдиного податку. Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, сума надходжень перевищила минулорічну на 263 мільйони або на 63 відсотки. Виконання індикативного показника на цей рік забезпечено на 126,8 відсотка, додатково місцеві бюджети отримали понад 143 мільйони.

-Левову частину сплати єдиного податку забезпечили суб'єкти підприємництва-фізичні особи – 368,5 мільйона, що на 132 мільйони більше, ніж торік. Понад 60 відсотків з цієї суми перерахували підприємці м. Запоріжжя – 229 мільйонів, платники Мелітопольської та Бердянської ОДПІ поповнили бюджети, відповідно, на 47 та 34 мільйони. "Спрощенці"-юридичні особи, у тому числі, представники аргосектору, спрямували до місцевих скарбниць 311 мільйонів, – зазначила Юліана Козаченко.

Крім того, з початку року на 24 мільйони зріс рівень середньомісячних надходжень єдиного податку – з 38 мільйонів – у 2015 році – до 62 мільйонів – у поточному.

Нині за спрощеною системою оподаткування працюють майже 51 тисяча платників, переважна більшість яких – фізичні особи – близько 41 тисячі.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.