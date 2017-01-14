Запорізькі фінінспектори в Управлінні комунальної власності Бердянської міської ради встановили порушень на суму більше 1426 тис. гривень

Деталі січня 14, 2017

У ході ревізії фінансово-господарської діяльності Управління комунальної власності Бердянської міської ради фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області встановили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 1 426,25 тис. гривень.

В ході ревізії встановлено недоотримання міським бюджетом орендної плати в сумі 1 109,80 тис. грн, внаслідок неперерахування балансоутримувачами комунального майна по договорах оренди до міського бюджету належної частки орендної плати від оренди комунального майна.

Також ревізією встановлено недоотримання доходів спеціальним фондом бюджету в сумі 77,24 тис. грн через використання коштів на потреби господарської діяльності, отриманих від реалізації комунального майна, замість їх перерахування до бюджету розвитку м. Бердянська.

Крім цього, встановлені порушення з оплати праці через завищення посадових окладів начальнику та заступнику начальника Управління, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати в загальній сумі 222,94 тис. гривень.

Керівнику Управління направлені вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Про результати ревізії поінформовано Бердянського міського голову. Матеріали ревізії направлено до Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області для розгляду та прийняття відповідних рішень.

Про це повідомляє прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.