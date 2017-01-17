Українська армія торік отримала від запорізьких платників понад 340 мільйонів

Деталі січня 17, 2017

За минулий рік запорізькі платники перерахували 314,6 мільйона гривень військового збору. Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, сума надходжень на підтримку та реформування армії перевищила рівень 2015 року майже на 73 мільйони та на 41 мільйон – прогнозні показники на рік.

Тільки за грудень перераховано близько 36 мільйонів, що на 3 мільйони більше очікуваної суми та на 3,8 мільйона – від даних грудня 2015 року.

Юліана Козаченко також зазначила, що за останні три роки сума щомісячної сплати військового збору у Запорізькому регіоні зросла щонайменше на 13 мільйонів. Якщо у 2014 році платники кожного місяця спрямовували у середньому 15,4 мільйона, у 2015 році цей показник склав 22,4, то у 2016 році зріс до 28,4 мільйона.

Серед топ-10 територій м. Запоріжжя та Запорізької області, де упродовж минулого року платники забезпечували найбільші суми збору, знаходяться Вознесенівський район – понад 51 мільйон гривень, м. Енергодар – 35,7 мільйона, Шевченківський район – 35,6 мільйона, Мелітопольський – 28,7 мільйона, Олександрівський – 25,4 мільйона, Дніпровський – майже 22,5 мільйона, Бердянський – більш ніж 21 мільйон, Комунарський – 16,2 мільйона, Заводський – 15,9 мільйона та Василівський райони – 11,1 мільйона.

Нагадаємо, військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об'єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.