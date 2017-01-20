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Результат діяльності податкової міліції Запорізької області: до бюджету спрямовано понад 37 мільйонів

Деталі
січня 20, 2017

За результатами роботи оперативних підрозділів фіскальної служби Запорізької області у 2016 році бюджету відшкодовано понад 12,5 мільйона гривень, ще майже 25 мільйонів стягнуто внаслідок відпрацювання "конвертів".
Як повідомив начальник оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області Богдан Красюк, торік за матеріалами співробітників податкової міліції обліковано 73 кримінальні провадження, 97 відсотків з яких – це тяжкі злочини у сфері економіки. Майже половина з них стосується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
До суду направлено 19 розслідувань, у тому числі 6 – для звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків. За закінченими провадженнями порушники повернули державі більш ніж 12,5 мільйона гривень.
Крім того, оперативники ДФС ліквідували діяльність п'яти "конвертаційних центрів" із загальним обсягом проконвертованих коштів у 650 мільйонів та ймовірними втратами бюджету майже 102 мільйони. За результатами відпрацювання контрагентів та фіктивних суб'єктів господарювання до бюджету стягнуто 24,8 мільйона.
У сфері державних закупівель викрито 18 злочинів, 7 з яких – за ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску (ст.212, 212 1 КК України), 11 – за привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України).
За фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ з бюджету розпочато чотири кримінальні провадження, а також встановлено 26 випадків ухилення від сплати податку, у результаті чого порушники нестимуть відповідальність за ст. 212 КК України.
У митній сфері співробітники податкової міліції виявили 7 злочинів, які стосувалися ухилення від сплати податків у великих розмірах, перекрили 6 каналів потрапляння на територію області товарів підакцизної групи поза митним контролем.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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