За результатами податкового аудиту порушникам донараховано понад 200 мільйонів гривень

Деталі січня 23, 2017

Кількість податкових перевірок у Запорізькому регіоні за 2016 рік зменшилася майже на 200 порівняно з 2015 роком. Усього за минулий рік співробітники підрозділів аудиту провели 157 планових та 322 позапланові перевірки, що, відповідно, на 19 та 167 менше показників попереднього року.

Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, за виявлені у ході перевірочних заходів порушення законодавства до бюджетів донараховано 206 мільйонів гривень. На даний момент чверть з цієї суми вже сплачено до державного та місцевого бюджетів.

– Усього за актами перевірок підрозділів аудиту до державного бюджету забезпечені надходження 86 мільйонів гривень, що на 2,2 мільйона більше, ніж 2015 року. Як свідчить статистика, кількість перевірочних заходів зменшується, а якість – зростає. Цьому сприяє запроваджена ризикоорієнтована система, яка дозволяє виявити потенційні порушення ще до виходу ревізора на перевірку. Адже її завдання – унеможливити фіскальний тиск на платника, який працює прозоро, – сказала Юліана Козаченко.

Зокрема, спільно з підрозділами податкової міліції та правоохоронними органами на підставі судових ухвал проведено 16 позапланових перевірок, за наслідками яких нараховано понад 790 тисяч гривень, з якої вже надійшло 222 тисячі.

У сфері валютного законодавства та фінансових установ здійснено 143 перевірки. За виявлені порушення донараховано податків та штрафних санкцій на суму більш ніж 16 мільйонів. Близько 10 мільйонів вже сплачено до бюджету.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.