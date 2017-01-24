Запорізькі підприємства розрахувались із податковими боргами майже на 400 мільйонів

Деталі січня 24, 2017

За рахунок погашення податкового боргу за минулий рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 397,2 мільйона гривень. Зокрема, до державного бюджету сплачено майже 155 мільйонів, до місцевого – понад 242 мільйони.

Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, 60 відсотків із загальної суми суб'єкти господарювання погасили завдяки розстроченню податкового боргу. Застосовуючи відповідну процедуру, платники спрямували до бюджетів близько 239 мільйонів.

Крім того, у розрізі основних заходів, які застосовує фіскальна служба, до бюджету залучено майже 14 мільйонів у вигляді стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучено готівкових коштів. За рахунок звернення до суду погашено 3 мільйони, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 8 мільйонів, від реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, скарбниці поповнились на 1,7 мільйона.

Лише за останній місяць платники, які мали податковий борг, повернули державі 51 мільйон, більшу частину з якого сплачено до місцевого бюджету – 35,6 мільйона.

Нагадаємо, погашення податкового боргу платників податків регулює глава 9 Податкового кодексу України, зокрема, умови і підстави розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкової заборгованості – стаття 100 ПКУ.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.