Wednesday, January 25, 2017
    .
    • .

Запорізькі підприємства розрахувались із податковими боргами майже на 400 мільйонів

Деталі
січня 24, 2017

За рахунок погашення податкового боргу за минулий рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 397,2 мільйона гривень. Зокрема, до державного бюджету сплачено майже 155 мільйонів, до місцевого – понад 242 мільйони.
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, 60 відсотків із загальної суми суб'єкти господарювання погасили завдяки розстроченню податкового боргу. Застосовуючи відповідну процедуру, платники спрямували до бюджетів близько 239 мільйонів.
Крім того, у розрізі основних заходів, які застосовує фіскальна служба, до бюджету залучено майже 14 мільйонів у вигляді стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучено готівкових коштів. За рахунок звернення до суду погашено 3 мільйони, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 8 мільйонів, від реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, скарбниці поповнились на 1,7 мільйона.
Лише за останній місяць платники, які мали податковий борг, повернули державі 51 мільйон, більшу частину з якого сплачено до місцевого бюджету – 35,6 мільйона.
Нагадаємо, погашення податкового боргу платників податків регулює глава 9 Податкового кодексу України, зокрема, умови і підстави розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкової заборгованості – стаття 100 ПКУ.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large50

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 