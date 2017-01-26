Деталі січня 26, 2017

Депутати Запорізької обласної ради відмовились приймати наприкінці року «невідомо що», яке посадовці намагались видати за обласний бюджет на 2017 рік. Погодьтесь, прийняття бюджету області – це не гра у лотерею, на «кін» поставлено життя цілої області, з витратами на ліки, медичне обладнання, ремонт доріг, реконструкції шкіл. Тож, чим сьогодні живе область і які має першочергові потреби, «Запорізькій правді» розповів перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.

-Єгоре Олександровичу, депутати облради відмовились приймати запропонований бюджет на 2017 рік. В чому причина?

Сьогодні ми не маємо права припуститись помилок при формуванні бюджету. Часи, коли гроші платників податків розподілялися відповідно до корупційних схем, повинні залишитися в минулому.

Завдання на цей рік – не просто прийняття прозорого бюджету, а й впровадження реальної моніторингової системи, доступ до якої буде наданий кожному запоріжцю. Ми прагнемо, щоб жителі області мали змогу бачити, на що і як саме розподіляються кошти обласного бюджету.

Я з колегами побував в багатьох районах та селах нашої області і побачив реальні проблеми на місцях. У своїй діяльності депутати повинні робити акцент на вирішення реальних потреб жителів області: Пологівського, Гуляйпільського, Якимівського, Чернігівського, Оріхівського, всіх інших районів та міст області. На це необхідні сотні мільйонів гривень. Напрямками їх використання повинні бути реконструкція каналізаційних очисних споруд, модернізація систем водопостачання, будівництво полігонів твердих побутових відходів, придбання автомобілів «швидкої допомоги» та санітарних автомобілів, придбання медичного обладнання для установ області й інше.

Багато чого з перерахованого можливо виконати вже в 2017 році. Для цього необхідна єдність депутатів, незалежно від політичних вподобань та належна виконавська дисципліна всіх розпорядників та одержувачів коштів.

-Тож, за яким принципом формується бюджет області на 2017 рік?

-Головне – це справедливе розподілення бюджетних коштів між комунальними закладами, між районами та громадами області. Для цього депутати працюють з людьми, накопичуючи необхідну інформацію. Ми виїжджаємо на території, щоб побачити на власні очі реальні потреби районів в бюджетному фінансуванні. Кошти обласного бюджету повинні розподілятися рівномірно між територіями.

-Чи будуть підтримуватись інтернати, навчально-виховні комплекси, лікарні, медичні центри?

-Запорізька обласна рада має на меті не тільки підтримку, а й розвиток інфраструктури регіону. Але робити це потрібно з розумом, ефективно і справедливо.

Я системно відвідую комунальні установи та заклади. Більшість з них знаходиться у доброму стані. Наприклад, «Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1», «Обласний медичний центр репродукції людини», «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 3», «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1», «Госпіталь ветеранів війни». Заклади забезпечені всім необхідним на 100%. Дітям, людям похилого віку і тим, хто має певні обмеження, надається комплексна соціальна, психологічна, педагогічна допомога.

Але є заклади, що потребують підвищеного рівня фінансування. Мова йде і про «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер», про «Запорізьку станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги» Запорізької обласної ради і багато інших закладів.

-Розподілення бюджетних коштів – це, безумовно, дуже важливо. Але ж гроші потрібно заробити. Як із цим справи на територіях?

- Дуже слушне питання. Сьогодні ми налагоджуємо конструктивний діалог із місцевими товаровиробниками, з тими, хто заробляє гроші та формує бюджети всіх рівнів.

Нам необхідно звернути свій погляд на внутрішнього інвестора, на тих підприємців, які готові працювати і вкладати кошти в економіку свого села, міста, району та нашої області в цілому.

Більш того, всі - влада, бізнес, громадські організації, громадяни повинні сісти за «стіл переговорів» щодо шляхів розвитку України. Обласна влада повинна застосовувати всі адміністративні важелі впливу для підтримки та зміцнення економіки області.

-Як побудувати діалог з внутрішнім інвестором?

- Я відвідав багато підприємств Оріхівського, Гуляйпільського, Чернігівського районів. Більшість з них мають конкретні плани розвитку на цей рік з модернізацією потужностей виробництва.

Наприклад, ПАТ «Оріхівський хлібокомбінат» у 2016 році до бюджетів всіх рівнів відрахував майже 5,5 млн. грн., залучив 8 млн. грн. власних коштів для реконструкції виробничих потужностей та приміщень, придбання автомобілів. В 2017 році власник планує витратити на інвестиційну діяльність майже 20 млн. грн. В планах – підвищення заробітної плати працівникам і збільшення реалізації продукції.

Не менш показовим є й ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех». В цьому році підприємство планує відкрити нове виробництво на 200 робочих місць, бо попит на його продукцію є в Молдові, в Румунії, в Болгарії.

Отже, Запорізька обласна рада повинна підтримувати сільгоспвиробників, промисловців, підприємців, які платять податки в бюджет, відкривають нові робочі місця і розвивають економіку області.