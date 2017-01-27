Friday, January 27, 2017
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Великий бізнес наповнив міський бюджет майже 2-ма мільярдами гривень

Деталі
січня 27, 2017

Запорізький міський бюджет в 2016 році отримав більше 1,8 мільярдів гривень податкових надходжень від великого бізнесу.
Керівник Запорізького управління Офісу великих платників податків Роман Афонов розповів, що за 2016 рік запорізький бюджет отримав на 700 мільйонів гривень більше, ніж за 2015.
Зокрема, міський бюджет сформували надходження від плати за землю - 375,6 мільйонів гривень, податки на прибуток підприємств - 427 мільйонів і майже 962 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Крім того, було перераховано більше 56 мільйонів гривень екологічного податку.
Взагалі, за словами Романа Петровича, минулий рік для міста в плані бюджетних надходжень виявився досить вдалим. Успішна робота великого бізнесу плюс процеси децентралізації, яка відбувається в країні, принесла очікуваний позитивний результат. У Запоріжжя з'явилися додаткові кошти, які будуть використані на розвиток інфраструктури і соціальні програми. 
Про це повідомляє Запорізьке управління Офісу великих платників податків.

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