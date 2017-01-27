За результатами роботи слідчих ДФС бюджету повернено майже 12 мільйонів гривень

Деталі січня 27, 2017

Співробітники слідчих підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області у 2016 році розслідували понад 260 кримінальних проваджень, 200 з яких було розпочато упродовж минулого року.

Більшість матеріалів справ стосуються тяжких злочинів у сфері економіки – 148, зокрема, 103 провадження – за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У ході розслідування до суду направлено 28 кримінальних проваджень з обвинувальним актом та 9 – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у тому числі 6 – через те, що порушники повністю відшкодували завдані державі збитки.

За закінченими кримінальними провадженнями до бюджетів усіх рівнів відшкодовано 11,8 мільйона гривень, що на 3,5 мільйона більше, ніж за 2015 рік.

Зазначимо, що Кримінальним кодексом України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа, яка вчинила правопорушення, до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеню). Ця норма регулюється частиною 4 статті 212 КК України.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.