Monday, January 30, 2017
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За результатами роботи оперативників ДФС у січні до бюджету залучено 3,2 мільйона гривень

Деталі
січня 30, 2017

У січні поточного року співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області викрили п'ять злочинів, три з яких стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За завдані порушниками збитки на суму понад 13 мільйонів гривень відкриті провадження за ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України.
За закінченими матеріалами справ бюджету відшкодовано майже мільйон гривень. Одне кримінальне провадження направлено до суду для звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним погашенням завданих державі збитків.
У результаті відпрацювання учасників "конвертаційних центрів" та фіктивних суб'єктів господарювання до бюджету залучено понад 2,2 мільйона.
У рамках проведення операцій "Акциз-2017" та "Рубіж-2017" припинено нелегальну торгівлю через мережу інтернет незаконно завезеними на територію України сигаретами поза митним контролем загальною вартістю більш ніж мільйон гривень.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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