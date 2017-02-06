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Юліана Козаченко: "У січні держбюджет отримав податків вдвічі більше, ніж торік"

Деталі
лютого 06, 2017

За перший місяць року запорізькі платники спрямували до державного бюджету 410 мільйонів гривень, що на 205 мільйонів перевищує сплату у січні 2016 року (без показників підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень надходжень податків і зборів зріс порівняно з прогнозованою сумою на 15 відсотків, додаткові надходження склали понад 55 мільйонів.
– Усього до зведеного бюджету від Запорізького регіону надійшло 894 мільйони гривень. Темп зростання зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими податками. Так, найбільше забезпечено сплату податку на додану вартість – майже 268 мільйонів, що у 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Податку на доходи фізичних осіб спрямовано більш ніж 117 мільйонів. Наразі триває аналіз наявних резервів з додаткових надходжень до бюджетів, передусім, за рахунок детінізації економіки та сумлінної сплати податків, – підкреслила Юліана Козаченко.
Крім того, запорізькі підприємства перерахували 14,3 мільйона гривень податку на прибуток, виконання індикативного показника забезпечено на 11 відсотків, а рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 6,6 мільйона.
Військового збору у січні сплачено 26,5 мільйона при очікуваній сумі 22,5 мільйона, що на 7 мільйонів більше порівняно з торішніми надходженнями.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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