Працюємо разом на результат

Деталі лютого 09, 2017

Сьогодні, 8 лютого, в рамках робочої зустрічі голова облдержадміністрації Костянтин Бриль ознайомився з роботою Запорізького міського центру зайнятості та взяв участь у нараді Запорізької обласної служби зайнятості «Підсумки роботи центрів зайнятості області за 2016 рік. Модернізація роботи служби та пріоритетні напрямки роботи у 2017 році». У заході прийняв участь заступник міського голови Анатолій Пустоваров та директори міських, міськрайонних та районних центрів зайнятості області.

Відкриваючи нараду, директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік наголосила, що протягом 2016 року послуги державної служби зайнятості отримали 76,5 тис. безробітних громадян, кожен другий був працевлаштований за сприяння центру зайнятості. Кількість вакансій, зареєстрованих протягом 2016 року, становила 39,9 тисяч і, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 6,2% або 2,3 тисячі.

І.Дуднік вважає: «Обласна служба зайнятості протягом 2016 року досягла зазначених результатів завдяки впровадженню інноваційних методів та форм роботи, а також плідній співпраці із органами влади, роботодавцями та соціальними партнерами. Пріоритетним направленням роботи Служби у 2017 році стане діяльність, спрямована на те, щоб бути активним «гравцем» на ринку праці – якісно задовольняти як потреби роботодавця, так і шукача роботи. Важливим завданням є вивчення сучасних процесів на ринку праці та прогнозування його потреби. Ми маємо працювати на перспективу, долаючи головну перешкоду – тіньову зайнятість».

«В питаннях подолання тіньової економіки в регіоні є конкретні зрушення. За минулий рік легалізовано працю майже 4,4 тисяч неоформлених найманих працівників, шести тисячам робітників збільшено заробітну плату до середнього рівня. За кожною цифрою стоять людські долі. В цьому році маємо надію отримати дієві результати виведення зарплат працюючих з «тіні» під час програми «Курорт 2017», - наголосив Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Заступник міського голови Анатолій Пустоваров підкреслив важливу роль співпраці міської влади зі Службою зайнятості у питанні організації громадських робіт. У 2016 році безробітні громадяни виконували підсобні роботи з благоустрою, упорядкування та озеленення територій, при реконструкції та ремонті об’єктів соціально-культурного призначення та інші. Посадовець зауважив, що і підприємства, і саме місто Запоріжжя тільки виграє́ від такої допомоги громаді. А. Пустоваров подякував за «зручний кейс» послуг для підприємств і підкреслив, що міська влада завжди відкрита до нових пропозицій задля забезпечення стабільності на ринку праці.

Підводячи підсумки, голова облдержадміністрації К. Бриль подякував колективу та очільнику обласної служби зайнятості за фаховість і відповідальність та запропонував скласти перелік нагальних питань, вирішення яких потребують підтримки влади.