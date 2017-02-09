Thursday, February 09, 2017
    .
    • .

Держрезерв визначив пріоритетні напрямки розвитку на 2017 рік

Деталі
лютого 09, 2017

Розвиток ІТ–інфраструктури, імплементація Директиви 2009/119/ЄС, а також зміна структури відомства та відмова від бюджетного фінансування державними організаціями – такі пріоритетні напрямки роботи визначив для себе на 2017 рік Держрезерв.
«Завершивши 2016 рік з позитивними результатами (всі  КРІ’s були виконані майже на 100%), визначились з дорожньою картою своєї діяльності на 2017 рік. Завдання – важливі й зрозумілі, але від їх виконання залежить подальший розвиток та успішність  реформ у всій системі Держрезерву України», – зазначив голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук,
Зокрема, за його словами, в частині розвитку ІТ-інфраструктури планується активне продовження впровадження всіх процесів, розпочатих ще наприкінці 2016 року на державних підприємствах. Це дало змогу покращити ефективність роботи, налагодити та прискорити взаємодію з центральним офісом.
Ще одним, не менш важливим завданням як для Держрезерву, так і для країни в цілому, є імплементація Директиви 2009/119/ЄС. У 2016 році було розпочато роботу з консорціумом Kantor, який надає технічну допомогу у процесі її впровадження.  
«Цього року разом з експертами, пошуком яких займається Kantor, маємо розробити законодавчу базу, модель фінансування накопичення та зберігання екстрених запасів нафти та нафтопродуктів, а також модель структури екстрених резервів», – наголосив голова відомства.
Загалом, на переконання Вадима Мосійчука, 2017 рік для Держрезерву буде роком трансформації, модернізації та консолідації, а результатом цих процесів має стати перехід державних організацій в державне підприємство, відмова від бюджетного фінансування, а також консолідація державних підприємств в єдину юридичну особу «Агрорезерв».
«Більшість з цих процесів на підприємствах та організаціях системи Держрезерву були розпочаті ще у 2016 році. Багато було зроблено, однак ще більше роботи попереду.  Завдання дуже амбіційне, нелегке, а від того – не менш цікаве», – резюмував очільник Держрезерву.

Довідково
Держрезерв забезпечує збереження матеріальних резервів країни. З 39 підприємств Держрезерву, які працювали в  2015 році, мають залишитися 22. Решта будуть приватизовані або підлягатимуть процедурі банкрутства. Нині активно працюють 23 підприємства. В системі Держрезерву працюють понад 2,6 тисячі співробітників.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large52

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 