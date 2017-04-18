У Бердянську ведуть боротьбу із комахами

Деталі квітня 18, 2017

Комарі не зіпсують відпочинок бердянцям і туристам в наступаючому курортному сезоні, певні фахівці КП «Бердянська профдезінфекція». Вони найближчим проведуть обробку території масового виплоду комах, і чекають лише відповідних кліматичних умов - сонячної, теплої погоди. Кошти на засоби обробки виділені, їх закупівля пройшла успішно. У «Профдезінфекція» відзначили, що ведуться активні переговори і з керівниками об'єктів курортної сфери. Бізнес іде на контакт. Це дає підстави припускати, що до обробки підійдуть комплексно, і влітку проблем з комарами не буде.