Мерседес на АвоЗАЗі

Деталі квітня 18, 2017

У компанії УкрАВТО повідомили, що представники Daimler дійсно відвідали Запорізький автомобілебудівний завод. Компанії групи УкрАВТО представляють продукцію Daimler на українському ринку вже більше 20 років.

У прес-службі компанії УкрАВТО пояснили, що цей візит має партнерський характер та ознайомчий зміст. Експерти відзначають, що в майбутньому німці можуть запустити на запорізькому заводі свою лінію збірки автомобілів Mercedes-Benz, або й зовсім викуплять підприємство.