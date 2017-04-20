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43 запорізькі агропідприємства увійшли до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

Деталі
квітня 20, 2017

У Запорізькій області розпочато прийом заяв про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Як відомо, з 1 січня 2017 року для сільськогосподарських товаровиробників скасовано спеціальний режим оподаткування ПДВ у сфері

сільського, лісового господарства і рибальства. Відтепер державна підтримка надається  у вигляді дотацій із бюджету.

 


Для внесення до Реєстру сільськогосподарський товаровиробник має подати заяву або в електронній формі (через Електронний кабінет платника та «Єдине вікно подання електронної звітності»), або у паперовому вигляді до податкової інспекції за основним місцем обліку.


За лютий 2017 року 50 сільськогосподарських товаровиробників регіону подали відповідні заяви, з них до Реєстру включено 43 суб’єкти господарювання. Порушення порядку заповнення заяви стали причиною відмови семи сільськогосподарським товаровиробникам, за результатами розгляду їм було запропоновано подати нову заяву.


Нагадаємо, прийнята заява розглядається протягом трьох робочих днів з дня її отримання. За результатами розгляду фіскальний орган або вносить сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру, або вмотивовано відмовляє у внесенні до Реєстру, або звертається до заявника з пропозицією подати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
Інформація про результати розгляду заяв розміщується у приватній частині Електронного кабінету платника.


Дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (у відкритій частині Електронного кабінету платника).


Порядок ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації затверджений постановою КМУ від 21.02.2017 № 179.

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