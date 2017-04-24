Ринок праці Запорізької області у квітні

Деталі квітня 24, 2017

Станом на 20 квітня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,3 тис. осіб, з них 15,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 20 квітня 2017 року – 869 одиниць (у м. Запоріжжі – 466 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 24 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 12 безробітних).



Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 164 громадянина.



З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 229 осіб.



Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.