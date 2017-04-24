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Повалені негодою дерева розпиляють на дрова

Деталі
квітня 24, 2017

У Запоріжжі повалені негодою дерева розпиляють на дрова та більшу частину їх безкоштовно віддадуть малозабезпеченим громадянам, що мешкають в будинка з печним опаленням, повідомив начальник КП «Запорожремсервіс» Сергій Ращепкін.

Решту дров комунальники планують використовувати для опалення приміщень комунальних служб, адже деякі опалюються як раз індивідуальними котлами, що працюють на дровах.

 


Нагадаємо, негода звалила близько 400 дерев у нашому обласному центрі.

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