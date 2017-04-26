Роботодавці отримали фінансову допомогу за працевлаштування 196 безробітних на нові робочі місця

Деталі квітня 26, 2017

Співпраця з роботодавцями – один з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості. Служба пропонує широкий спектр соціальних послуг. Серед них ті, що надають економічну підтримку підприємству – компенсація витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних.



За I квартал 2017 року за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття компенсація роботодавцям була призначена за 196 безробітних, з яких 88 відносяться до соціально незахищених верств населення, а 108 осіб були працевлаштовані в пріоритетних видах економічної діяльності.



«Протягом зазначеного періоду видатки на ці цілі становили 224,6 тис. грн. Необхідно зазначити, що у порівнянні з I кварталом 2016 року кількість працевлаштованих осіб з компенсацією єдиного внеску роботодавцям збільшилася на 35 осіб. - розповіла директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. - Маємо надію, що збільшення кількості працевлаштованих безробітних з компенсацією ЄСВ стане запорукою їх стабільного майбутнього та буде стимулом становлення в Україні відкритого соціально відповідального бізнесу, орієнтованого на підтримку громади і держави».



Механізм надання компенсації максимально простий. Роботодавець, який за направленням служби зайнятості працевлаштував безробітного на нове робоче місце, подає протягом двох місяців з дати працевлаштування до центру зайнятості два документи: заяву довільної форми та довідку встановленого зразку, а центр зайнятості компенсує роботодавцю витрати на єдиний соціальний внесок.



Порядком передбачено, що право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує безробітних квотної категорії на нові робочі місця або в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше, ніж 2 роки. Про порядок проведення відшкодування витрат на ЄСВ центром зайнятості та юридичне їх оформлення можна дізнатися у будь - якому центрі зайнятості.

Додатково

Протягом 2016 року на нові робочі місця, із здійсненням компенсації витрат роботодавцю єдиного внеску, був працевлаштований 581 безробітний, з яких 281 особа з числа громадян, які відносяться до недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці.

В пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва на нові робочі місця працевлаштовані – 300 осіб. На відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску з коштів Фонду за 2016 рік профінансовано понад 2,7 млн. грн.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.