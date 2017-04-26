Григорій Самардак запропонував Послу Болгарії в Україні можливі напрямки співпраці із Запорізькою областю

Деталі квітня 26, 2017

Сьогодні відбулась зустріч керівництва Запорізької області з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Мінчевим та з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочаном.

У дипломатичній зустрічі також взяли участь Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко та Генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Павло Кривонос.



В ході зустрічі сторони поділилися результатами торгово-економічного співробітництва на державному та регіональному рівні. Так, за словами Посла Республіки Болгарія в Україні, в 2016 році загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між країнами склав 638 млн. доларів. Обсяг українського товарного експорту залишився на рівні 418 млн. доларів, а обсяг поставок болгарських товарів в Україну значно скоротився і склав 172,9 млн. доларів. При цьому Красімір Мінчев зазначив в якості позитивного моменту багаторічні економічні, культурні, ділові зв'язки між державами. Так, в Болгарії зареєстровано близько 600 компаній з українським капіталом, а в Україні представлені понад 350 підприємств за участі болгарського капіталу і представництв болгарських компаній. Крім того, Посол високо оцінив активну культурно-просвітницьку діяльність найбільшої болгарської діаспори в Україні, яка створена в Приморському районі Запорізької області. Все це, за словами Посла, дає підстави Україні і Болгарії розвивати більш широкий спектр співпраці, як на рівні держави, так і на рівні регіонів.



- Останнім часом відбулося чотири зустрічі на рівні Президентів України і Болгарії. Відносини між нашими країнами розвиваються досить динамічно. Україна зробила свій вибір і шукає свій шлях в європейське суспільство. Ми поважаємо вибір України і готові розвивати співпрацю. Зокрема, ми можемо поділитися досвідом і спільно працювати в таких напрямках, як туризм, санаторно-курортний сервіс, авіасполучення та інше, - зазначив Посол Болгарії в Україні.



В свою чергу, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак розповів про основні напрямки Стратегії розвитку Запорізької області до 2020 року і зазначив, що сьогодні регіон налаштований на формування довгострокової стратегії, що зробить регіон більш привабливим в плані інвестування для міжнародних компаній. У числі можливих шляхів взаємовигідного економічного співробітництва Запорізької області і Болгарії, Григорій Самардак назвав ряд напрямків: туризм, зариблення Азовського моря, переробка сільгосппродукції і утилізація промислових і твердих побутових відходів



- Сьогодні в Запорізькій області спокійна, робоча обстановка, і ми маємо можливість будувати плани на майбутнє. Майбутнє ми бачимо в розвитку регіону, в розвитку партнерських відносин, в підйомі економіки і розвитку культурно-ділових зв'язків. Болгарія завжди була і буде стратегічним партнером Запорізької області. У нас дійсно найбільша діаспора в Україні, є багаторічні тісні, дружні зв'язки і ми готові сприяти їх зміцненню. Сьогодні ми ґрунтовно займаємося розвитком аеропорту, розуміючи, що це важливий об'єкт в транспортній інфраструктурі, плануємо будівництво вантажного терміналу. Крім того, ми знаємо, що Болгарія має великий досвід в області переробки і утилізації сміття і сподіваємося на розвиток співпраці в цьому напрямку, - зазначив Григорій Самардак.