Прес-реліз: Ринок праці Запорізької області

Деталі червня 30, 2017

Станом на 30 червня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,6 тис. осіб, з них 12,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 30 червня 2017 року – 1090 одиниць (у м. Запоріжжі – 553 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 149 громадян.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 116 осіб.