В Запорізькому навчально-виховному комплексі встановлено порушень на суму понад 100 тис. гривень

Деталі липня 03, 2017

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Запорізького навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради Запорізької області фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області встановили фінансових порушень на суму 118,63 тис. грн, з них порушень, що призвели до втрат, на суму 115,12 тис. гривень.

В ході ревізії встановлено покриття за рахунок загального фонду міського бюджету витрат у сумі 47,84 тис. грн, пов’язаних з наданням платних послуг, які повинні фінансуватися зі спеціального фонду.

Також встановлено порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам закладу та нарахуванні і перерахуванні єдиного соціального внеску у загальній сумі 39,73 тис. гривень.

Через неперерахування до бюджету коштів, що надійшли на відновлення касових видатків загального фонду, проведених у минулих бюджетних періодах, обласний бюджет недоотримав 27,0 тис. гривень.

Завдяки вжитим заходам виявлені в ході ревізії порушення відшкодовано в повному обсязі.

За допущені порушення 6 посадових осіб закладу притягнуто до адміністративної відповідальності

За результатами ревізії застосовано захід впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області