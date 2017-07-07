Friday, July 07, 2017
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Юліана Козаченко: "Доходи бюджетів громад Запорізької області зросли на третину"

Деталі
липня 07, 2017

За січень-червень 2017 року до місцевих бюджетів Запорізької області сплачено 3 мільярда 202 мільйони гривень (без показників підприємств – великих платників податків, що обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко зазначила, що за перше півріччя бюджети громад отримали на 805 мільйонів або на 33,6 відсотка більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Виконання індикативного показника на поточний рік забезпечено на 112 відсотків.
За словами керівника фіскальної служби регіону, формують дохідну частину бюджету чотири платежі, зокрема, за січень-червень надійшло 1 мільярд 887 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 581,7 мільйона або на 44,5 відсотка, а очікувану суму на 2017 рік – на 136 мільйонів або на 8 відсотків.
Фактичні надходження від плати за землю складають 484 мільйони, що на 70,7 мільйона або на 17 відсотків більше, ніж торік. Виконання індикативів на цей рік – 116,4 відсотка, додатково сплачено 68 мільйонів.
Єдиного податку представники малого та середнього бізнесу перерахували 404 мільйони, що більше ніж у аналогічному періоді 2016 року на 131,6 мільйона або 48 відсотків та на 71,4 мільйона або 21,4 процентів – від прогнозів на 6 місяців 2017 року.
Від продажу вроздріб підакцизних товарів надійшло 147,4 мільйона гривень акцизного податку. Рівень індикативного показника доходів перевищено на 7,5 відсотків, понадпланово бюджети отримали 10 мільйонів.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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