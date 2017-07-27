Thursday, July 27, 2017
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Юліана Козаченко: «За право продавати уроздріб підакцизні товари запорізькі підприємці сплатили майже 19 мільйонів»

Деталі
липня 27, 2017

З початку року місцеві бюджети отримали 18,9 мільйона гривень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження до рівня минулого року зросли на 486 тисяч, додатково до скарбниць спрямовано 315 тисяч.
Найбільші суми від ліцензування надійшли до бюджету м. Запоріжжя – 10,6 мільйона, де платникам видано понад 3 тисячі дозволів, Бердянського району – 2,4 мільйона (більш ніж 800 ліцензій) та Мелітопольського району – 2 мільйони (майже 600).
У курортних місцях, зокрема, у Приморському, Якимівському та Приазовському районах діють близько тисячі ліцензій, за які сплачено майже півмільйона гривень.
Усього у першому півріччі кількість документів на право торгівлі підакцизною продукцією, виданих фіскальною службою запорізьким платникам, склала 8,9 тисячі. Зокрема, на реалізацію алкоголю підприємці отримали 4,1 тисячі ліцензій, тютюнових виробів – 3,8 тисячі, пивної продукції – майже тисячу.
Інформація про діючі ліцензії знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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