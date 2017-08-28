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Оформлення документів за системою "Єдиного вікна"

Деталі
серпня 28, 2017

У Запоріжжі оформити документи на землю можна буде за системою "Єдиного вікна" З такою ініціативою виступив голова земельної комісії, депутат від Опозиційного блоку

Ігор Чумаченко. За словами Ігоря Чумаченко, діючий регламент, який містить умови і порядок взаємовідносин у сфері землекористування, був прийнятий в 2014 році.
З тих пір прийняті нові нормативні акти, які треба обов'язково враховувати сьогодні. При цьому міська рада має широкі повноваження щодо ініціювання на рівні міста змін до зазначеного регламенту. Тому Ігор Чумаченко запропонував на розгляд сесії ухвалити зміни до регламенту, які повинні істотно спростити процедуру надання земельних ділянок у власність городян і їх оформлення. Ця система надасть городянам можливість отримати документи на землю швидко, прозоро і за спрощеною процедурою. Ці зміни торкнуться як членів садових товариств, так і представників малого та середнього бізнесу, які звертаються до відповідних департаментів міськради для оформлення документів на землю

 

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