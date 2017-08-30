Wednesday, August 30, 2017
    .
    • .

СБУ: Запорізький алюмінієвий комбінат знищували в інтересах Росії

Деталі
серпня 30, 2017

СБУ повідомила про підозру дев'яти членам міжнародного злочинного угруповання, які підозрюються в умисному знищенні цілісного виробничого комплексу Запорізького алюмінієвого

комбінату в інтересах конкурентів з Росії.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Під час досудового слідства співробітники спецслужби встановили, що єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників металу», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що спочатку афілійовані з російськими бізнесменами структури придбали контрольний пакет акцій «ЗАлКу». Для реалізації угоди в 2006-2008 роках замовники сформували організовану групу з представників російської компанії «РУСАЛ», колишнього керівництва комбінату, українських бізнесменів і іноземних громадян.
Після цього, використовуючи можливість впливати на прийняття управлінських рішень на комбінаті, під керівництвом російських кураторів забезпечили знищення основних виробничих потужностей «ЗАлКу».
У 2009 році, вони, зокрема, організували зупинку рудотермічних печей і основних виробничих ділянок електролізного виробництва, щоб в подальшому це призвело до знищення обладнання.
Через два роки зловмисники забезпечили передачу дочірнього підприємства «ЗАлКу», Глухівського кар'єру кварцитів, компаніям афільованим з ОК "РУСАЛ".
Слідчі СБУ задокументували, що в 2015 році, перед поверненням комбінату державі, зловмисники активізували знищення підприємства. Вони, зокрема, зробили розконсервацію і ліквідацію основних фондів «ЗАлКу», що призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства.
Для остаточного знищення стратегічного комбінату вони демонтували й вивезли цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам.
Згідно з висновком експертів, в результаті цих злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 39 млн. доларів США і більше 100 млн. гривень.
Один з фігурантів справи утримується під вартою, колишній директор заводу - під особистим зобов'язанням. Серед підозрюваних троє громадян Росії.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 