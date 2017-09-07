Уряд схвалив законопроект про надання ОТГ повноважень з управління землями за межами населених пунктів

Деталі вересня 07, 2017

6 вересня, на засіданні Уряду схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого

самоврядування у галузі земельних відносин».

Позицію Асоціації міст України на засіданні Кабміну представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Проект закону підготовлено Мінрегіоном на основі розробленого Асоціацією міст України в рамках Проекту ПУЛЬС законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень об’єднаним територіальним громадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності».

Нагадаємо, Асоціація міст України 10 серпня передала Кабінету Міністрів (читати лист) законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень об’єднаним територіальним громадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності» з відповідними супровідними документами (читати більше), який Глава Уряду доручив Мінрегіону врахувати при підготовці відповідного проекту.

Законопроект передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, наділення сільських, селищних, міських рад ОТГ повноваженнями розпоряджатися землями державної власності в межах території відповідних територіальних громад.

На сьогоднішньому засіданні Уряду Премʼєр-міністр України Володимир Гройсман сказав: «Сьогодні ми внесемо його (законопроект) у Парламент, і будемо просити Парламент розглянути його наступного пленарного тижня. Це потрібно, аби громади мали повне право розпоряджатися землями поза межами своїх населених пунктів. Законопроект очікують давно». Також Глава Уряду попросив АМУ публічно підтримати схвалення цього законопроекту.

Асоціація міст України вітає схвалення проекту закону, який надасть можливість збільшити фінансову спроможність територіальних громад, чітко і прозоро управляти земельним фондом ОТГ та сприятиме розвитку місцевого самоврядування.