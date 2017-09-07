Thursday, September 07, 2017
    .
    • .

Уряд схвалив законопроект про надання ОТГ повноважень з управління землями за межами населених пунктів

Деталі
вересня 07, 2017

6 вересня, на засіданні Уряду схвалено законопроект  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого

самоврядування у галузі земельних відносин».
Позицію Асоціації міст України на засіданні Кабміну представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.
Проект закону підготовлено Мінрегіоном на основі розробленого Асоціацією міст України в рамках Проекту ПУЛЬС законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень об’єднаним територіальним громадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності».
Нагадаємо,  Асоціація міст України 10 серпня передала Кабінету Міністрів (читати лист) законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень об’єднаним територіальним громадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності» з відповідними супровідними документами (читати більше), який Глава Уряду доручив Мінрегіону врахувати при підготовці відповідного проекту.
Законопроект передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, наділення сільських, селищних, міських рад ОТГ повноваженнями розпоряджатися землями державної власності в межах території відповідних територіальних громад.

 

    На сьогоднішньому засіданні Уряду Премʼєр-міністр України Володимир Гройсман сказав: «Сьогодні ми внесемо його (законопроект) у Парламент,  і будемо просити Парламент розглянути його наступного пленарного тижня. Це потрібно, аби громади мали повне право розпоряджатися землями поза межами своїх населених пунктів. Законопроект очікують давно».  Також Глава Уряду  попросив АМУ публічно підтримати схвалення цього законопроекту.

Асоціація міст України вітає схвалення проекту закону, який надасть можливість збільшити фінансову спроможність територіальних громад, чітко і прозоро управляти земельним фондом ОТГ та сприятиме розвитку місцевого самоврядування.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large80

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 