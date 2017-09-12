На Запоріжжі аграрії завершують збір зерна

Деталі вересня 12, 2017

Станом на 7 вересня в області скошено й обмолочено 903,3 тис. га зернових та зернобобових культур або 96%, намолочено 2,8 млн тонн зерна при середній урожайності 31,5 ц/га, повідомляє прес-служба Запорізької ОДА

Наразі на полях збирають пізні зернові культури. Так, обмолочено 1,1 тис. га гречки або 83% від плану, 4,5 тис. га проса, що становить 66% від збиральної площі. Середня врожайність гречки на сьогодні становить 7,4 ц/га, проса — 14,1 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана на площі 1,98 тис. га, отримано 5 тис. тонн зерна при врожайності 25,4 ц/га.

Крім зернових культур триває збирання соняшнику. Його зібрано з площі 29,9 тис. га та намолочено 37,4 тис. тонн при врожайності 12,5 ц/га.

Зазначається, що відсутність опадів, дефіцит ґрунтової вологи, спекотна погода та суховійні явища мали негативний вплив на умови вегетації пізніх сільгоспкультур.

Внаслідок довготривалого дефіциту опадів упродовж вегетаційного періоду, особливо у липні та серпні, створилися вкрай несприятливі умови для сівби озимих культур під урожай 2018 року.

В районах, де спостерігались ефективні опади в останній день серпня (за добу 22 мм) та на початку вересня, з´явилася тенденція до покращення умов вологозабезпеченості лише верхніх шарів ґрунту.

У таких погодних умовах аграрії здійснюють підготовку ґрунту для сівби озимих зернових культур під урожай 2018 року. Станом на звітну дату ґрунт підготовлено на площі 617 тис. га або 94% до прогнозу.

Під майбутній урожай підприємствами області планується посіяти озимі колосові на площі 629,3 тис. га та озимий ріпак на 27,1 тис. га.

Для проведення осінньо-польових робіт сільгосппідприємства області забезпечені: насінням у повному обсязі, протруйниками на 100 % та мінеральними добривами на 99%.