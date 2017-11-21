Бізнес убезпечено від маски-шоу

Верховна Рада підтримала законопроект №7275, який має завадити силовикам тиснути на бізнес. Документ отримав неофіційну назву «маски-шоу стоп».
«За» проголосували 312 нардепів,
Закон забороняє проводити судові засідання, на яких виносяться рішення про обшуки, без відеофіксаціі. Також забороняється проводити обшуки без адвоката і відеозйомки, вилучати оригінали документів і серверів, робити «каруселі» кримінальних справ.
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я