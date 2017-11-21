Бізнес убезпечено від маски-шоу

Деталі листопада 21, 2017

Верховна Рада підтримала законопроект №7275, який має завадити силовикам тиснути на бізнес. Документ отримав неофіційну назву «маски-шоу стоп».



«За» проголосували 312 нардепів,

Закон забороняє проводити судові засідання, на яких виносяться рішення про обшуки, без відеофіксаціі. Також забороняється проводити обшуки без адвоката і відеозйомки, вилучати оригінали документів і серверів, робити «каруселі» кримінальних справ.