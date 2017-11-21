Українські АЕС: безпека під контролем

Деталі листопада 21, 2017

Україна продовжує диверсифікувати постачання ядерного палива. На минулому нещодавно міжнародному енергетичному форумі Open Energy Week 2017 перший

віце-президент НАЕК "Енергоатом" Олександр Шавлаков озвучив останні дані по його закупівлях. У поточному році Компанія має намір закупити 17 партій свіжого ядерного палива, у тому числі 11 партій палива ТВЕЛ і 6 - виробництва Westinghouse. "Ситуація з постачаннями свіжого ядерного палива в Україну цілком прогнозована, і досить оптимістична", - відмітив А. Шавлаков.

Стратегічний курс України на диверсифікацію постачань ядерного палива повністю себе виправдав, співпраця з Westinghouse в цьому напрямі тільки поглиблюватиметься, вважають опитані Енергетикою України експерти.

Диверсифікація - світовий тренд

Українські політики і експерти відзначають, що диверсифікація постачань ядерного палива на АЕС сприяє досягненню енергетичної безпеки і незалежності країни.

"Залежність лише від одного постачальника - це завжди погано. Диверсифікація постачань однозначно сприяє енергетичній безпеці України. З іншого боку, якщо повністю відмовитися від постачань з Росії і перейти тільки на постачання з Америки, то можна наступити на ті ж граблі. Потрібно над цим працювати і думати, як диверсифікувати свої ризики", - заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК Лев Підлісецький.

Депутат також підкреслив, що диверсифікація - лише один з кроків до енергетичної незалежності.

"Наскільки мені відомо, вже розпочаті переговори з Westinghouse про виробництво елементів палива в Україні з використанням нашої сировини. Я сам спілкувався з представниками Westinghouse, така робота ведеться. Наступного тижня повинне початися будівництво сховища ядерного палива, що відпрацювало, в Чорнобильській зоні, на відкритті будуть і представники американського посольства і компанії Westinghouse, а також компанії, яка безпосередньо задіяна у будівництві сховища. Думаю, це - один з кроків до того, щоб в Україні був повний цикл від виробництва до поховання і переробки ядерного палива", - сказав він.

Про необхідність диверсифікації постачань ядерного палива чітко говориться в Енергостратегії України до 2035 року, відзначив член Економічного дискусійного клубу, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Вона, безумовно, сприятиме більшій незалежності. Україна заявляє про намір довести долю палива Westinghouse до 55%. Поки у нас є домовленість з Westinghouse про постачання палива на шість блоків. Сторонам треба працювати над доповненням до контракту, щоб розширити постачання в майбутньому", - сказав він.

Звичайно, в Україні, як і в інших країнах, диверсифікація пов'язана з певними труднощами - і технологічними, і політичними, відмітив експерт. Її проведення зажадало модернізації паливних складок американською стороною за результатами тестової експлуатації.

"Диверсифікація постачань ядерного палива потрібна українській ядерній енергетиці. Україна - не єдина країна, яка проводить диверсифікацію постачань ядерного палива. Компанія Westinghouse з кожним роком нарощує свою долю на ринку України. Жодних технологічних проблем в цьому я не бачу", - заявив директор енергетичних програм в Центрі Разумкова Володимир Омельченко.

Головний інженер Проекту кваліфікації ядерного палива для України в Центрі проектування активних зон науково-технічного комплексу "Ядерний паливний цикл" Харківського фізико-технічного інституту Акіф Абдуллаєв відмітив, що в Україні підхід до диверсифікації постачань приблизно такий же, як і в інших країнах.

"Деякі країни - США, Франція, Німеччина - займаються цим давно. У них великий досвід використання в активній зоні палива різних постачальників. Україна цим почала займатися не так давно, до того ж цей процес з різних причин, у тому числі політичним, дуже довго затягувався. На заході усе це проходило набагато швидше. Але, в цілому, наш підхід до диверсифікації більш-менш аналогічний західному", - сказав він.

Постачання ядерного палива альтернативного постачальника грають позитивну роль в плані оптимізації його вартості, вважає Григорій Муляр, президент Українського ядерного суспільства.

"Зараз обидва постачальники борються за наш український ринок. Для України диверсифікація постачань грає, безумовно, позитивну роль, забезпечуючи в нинішніх умовах енергетичну безпеку і стримуючи зростання цін на паливо", - сказав він.

Конкуренція між постачальниками палива позитивно позначається на його якості і ціні, відмітив Людвіг Литвинський, директор державного науково-інженерного центру систем контролю і аварійного реагування при Міненерговугілля, експерт з екологічних і соціальних питань Групи управління проектом Комплексної (звідною) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України.

"Якщо на ринку два постачальники, то вони, з одного боку, намагаються поліпшити якість, з іншої - понизити ціну, оскільки виникає конкуренція. За наявності двох постачальників на ринку має сенс вирівняти їх долі з чисто економічних міркувань, щоб вони конкурували між собою", - сказав Л .Литвинський.

"Принцип мати наскільки альтернативних постачальників палива закріплений нормативними документами Євроатома. Тому залучення компанії Westinghouse - розумний крок. Ядерне паливо різних виробників за своїми технічними параметрами в цілому не відрізняється, і це - дуже важлива обставина не завжди правильно розуміється громадськістю. Абсолютно байдуже, де ви виготовляєте цей виріб, якщо воно виготовлене по аналогічних кресленнях і з аналогічних матеріалів", - говорить Георгій Копчинський, екс-голова Держкоматому.

Досвід використання палива Westinghouse

Усі опитані експерти відмічають, що паливо Westinghouse працює безпечно на українських АЕС.

"Що стосується використання палива Westinghouse на українських АЕС, то при цьому дотримуються усі заходи безпеки. Я сам їздив на ЗАЕС, бачив процес по налагодженню роботи з використанням американського палива. Якщо злі язики щось говорять із цього приводу, то це більше питання політики, ніж техніка. Компанія Westinghouse сама зацікавлена у безпеці не менше, ніж ми. Щоб українські атомні станції були її клієнтами, вони самі прикладатимуть максимум зусиль для того, щоб їх паливо успішно використовувалося. Успішно - це означає безпечно. Ніхто не йтиме ні на які ризики, оскільки такі проекти - не одноразові, тут співпраця довгострокова", - заявив Л. Підлісецький.

"Зараз паливо Westinghouse випробовують на сумісність з російським паливом, тобто чи можна використати їх спільно. Перші роботи в цьому напрямі проведені на ЮУАЭС, услід за нею такі ж випробування проводяться на ЗАЕС. Ми спостерігаємо за цим паливом так само ретельно, як і за російським. Істотних зауважень по використанню цього палива немає", - констатував почесний президент Українського ядерного суспільства Володимир Бронніков.

Як відмітив Л. Литвинський, при експлуатації палива Westinghouse застосовується загальноприйнятий підхід. "По-перше, контролюється цілісність оболонки паливних елементів. По-друге, контролюється збереження структури тепловиділяючого елементу, каркасів. Це два ключові моменти перевірки. За станом на сьогодні паливо Westinghouse не викликає претензій", - сказав він.

З цим твердженням погоджується і Г. Муляр: "Є заяви, що це паливо несе якусь небезпеку, але вони некоректні. Система контролю і моніторингу його використання відлагоджена. Паливо якісне, воно сертифіковане і ні в чому не поступається паливу іншого постачальника".

За інформацією А. Абдуллаєва, випробування нових паливних складок, завантажених на п'ятий блок ЗАЕС минулого року, проходять успішно.

"Було завантажено 42 паливні складання Westinghouse. Вони відпрацювали рік, ніяких складнощів в експлуатації не було. Під час планово-запобіжного ремонту також проводився огляд ТВС Westinghouse на блоці №5 ЗАЕС, ці операції проводяться на спеціальному стенді, який компанія "Енергоатом" придбала у Westinghouse кілька років тому. На цьому стенді проводилися виміри на ЮУАЭС, потім його перевезли на ЗАЕС. Ці виміри проводяться, щоб переконатися, що за рік експлуатації характеристики палива не змінилися. Також визначається, наскільки складання змінює деякі свої параметри. Усі ці виміри підтвердили, що жодних проблем з паливом Westinghouse при експлуатації на блоці №5 ЗАЕС немає", - повідомив він.

А. Абдуллаєв також додав, що такі виміри проводяться для палива, яке вже відпрацювало на ЗАЕС три роки. "Тут не було виявлено яких-небудь відхилень, усі виміри підтвердили проектні характеристики палива", - сказав він.

Цього року на п'ятий блок ЗАЕС завантажено ще 42 складання. "На початку жовтня блок вийшов на потужність, жодних проблем також не виявлено, і, більше того, паливо показує досить високі результати з ефективності і економічності. Завантаження палива також пройшло без проблем. Таким чином, вже більше половини паливної зони блоку експлуатується з паливом Westinghouse", - відмітив А.Абдуллаєв.

Сьогодні паливо Westinghouse завантажене вже на шість енергоблоків, але не усі вони вийшли з ремонтів. "Наскільки я знаю, плановий ремонт блоку №1 ЗАЕС ще не завершений, але туди паливо вже завантажене. Зараз йдуть слухання про продовження експлуатації блоку №3 ЗАЕС (поки матеріал готувався до друку, ГИЯРУ продовжила термін експлуатації блоку №3 Запорізьких АЕС на 10 років - до 5 березня 2027 року - Ред.), але паливо також завантажене на цей блок. Інші блоки (чотири на ЗАЕС, два - на ЮАЭС) з цим паливом сьогодні працюють", - повідомив він.

Безпека АЕС

Експерти також відмітили, що безпека українських АЕС знаходиться на світовому рівні, що підтверджено міжнародними перевірками.

"В Україні використовуються реактори радянського зразка, вони так само безпечні, як і західні. Не можна сказати, що стан безпеки наших АЕС якось відрізняється від інших країн", - сказав Богдан Соколовський, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Численні місії МАГАТЕ однозначно показали, що рівень безпеки наших енергоблоків повністю відповідає світовому рівню, відмічає Г. Копчинський.

За його словами, продовження терміну служби енергоблоків не створює додаткових ризиків і є загальноприйнятою практикою. "Досвід експлуатації АЕС у всьому світі показав, що атомні станції проектуються з великою часткою консерватизму. Незамінне устаткування, наприклад корпус реактора, має дуже великий запас, що дозволяє збільшувати розрахунковий ресурс, розрахунковий час експлуатації енергоблока, приблизно на 20 років. Така практика у всьому світі, ми не є якимсь виключенням. За деякими даними, незамінне устаткування атомних енергоблоків дозволяє розраховувати навіть на 60 років експлуатації", - сказав Г.Копчинський.

Почесний президент Українського ядерного суспільства В.Бронніков вважає, те продовження терміну служби енергоблоків тільки поліпшить їх безпеку.

"Продовження терміну експлуатації наших АЕС супроводжується глибокими модифікаціями з повним обліком пост-фукусимских вимог. Діючі блоки модифікуються відповідно до рекомендацій МАГАТЕ для надійності і безпеки нових блоків. Тому продовження термінів експлуатації підвищує безпеку блоків", - сказав він.

Українські АЕС знаходяться не лише під національним контролем, але і під наглядом міжнародних організацій - ВАО АЕС, Всесвітньої асоціації операторів АЕС, МАГАТЕ, що гарантує світовий рівень безпеки наших атомних енергоблоків, підкреслив експерт.

Олексій Підгорний