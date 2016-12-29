Thursday, December 29, 2016
    .
    • .

Знову поширилися випадки злочинної діяльності аферистів

Деталі
грудня 29, 2016

До запорізьких платників знову почали надходити телефонні дзвінки нібито від керівництва фіскальної служби з пропозиціями "вирішення" певних питань за фінансову винагороду.
Шахраї телефонують, зазвичай, з мобільного номеру телефону, та, представляючись керівництвом органів ДФС області, попереджають платника про заплановану перевірку. Для її "успішного" проведення просять переказати певну суму коштів на банківську картку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області застерігає платників податків у таких випадках одразу звертатися до правоохоронних органів або до Антикорупційного сервісу ДФС України "Пульс" за телефоном: (044) 284-00-07.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large46

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 