Знову поширилися випадки злочинної діяльності аферистів

Деталі грудня 29, 2016

До запорізьких платників знову почали надходити телефонні дзвінки нібито від керівництва фіскальної служби з пропозиціями "вирішення" певних питань за фінансову винагороду.

Шахраї телефонують, зазвичай, з мобільного номеру телефону, та, представляючись керівництвом органів ДФС області, попереджають платника про заплановану перевірку. Для її "успішного" проведення просять переказати певну суму коштів на банківську картку.

Головне управління ДФС у Запорізькій області застерігає платників податків у таких випадках одразу звертатися до правоохоронних органів або до Антикорупційного сервісу ДФС України "Пульс" за телефоном: (044) 284-00-07.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.