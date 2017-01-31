Tuesday, January 31, 2017
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Громадянин Туреччини намагався незаконно ввезти майже 60 кілограмів тютюну

Деталі
січня 31, 2017

Спробу незаконного ввезення тютюну виявили митники у Запорізькому аеропорту.
Громадянин Туреччини, який прибув до України авіарейсом "Стамбул-Запоріжжя", самостійно обрав для проходження "зелений коридор", де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку, без заповнення митної декларації.
Під час проведення огляду з використанням інтроскопу "Rapiscan" встановлено, що у його багажу та у ручній поклажі, окрім особистих речей, знаходилося 119 пачок тютюну загальною вагою 59,5 кг.
Таким чином, громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (заборони та обмеження, визначені ч.2 ст.376, ст.378 Митного кодексу України), а саме – переміщення через "зелений коридор" товарів в обсягах що заборонені, без ознак приховування.
Про це повідомляє Запорізька митниця ДФС.

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