Просимо очевидців ДТП допомогти у розлідуванні

Деталі січня 31, 2017

Відділом розслідування злочинів у сфері транспорту з розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017080210000073, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 17 січня 2017 року на проїзній частині автодороги Харків-Сімферополь, на території с. Матвіївки, Вільнянського району, Запорізької області. У зв’язку з вищевикладеним просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 17 січня 2017 року, приблизно о 17 годині 20 хвилин, водій Г, керуючи автомобілем «CitroenC4», рухаючись по проїзній частині автодороги Харків-Сімферополь, з боку м. Сімферополя в напрямку м. Харькова, на території с. Матвіївки, Вільнянського району, Запорізької області, в районі перехрестя з вул. Центральною (282 км + 850 м автодороги Харків-Сімферополь), скоїв наїзд на пішохода С, який перетинав проїзну частину в невстановленому та неосвітленому місці зправа наліво за напрямком руху автомобіля.

Після наїзду, пішохода відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього скоїв наїзд невстановлений автомобіль чорного кольору, який не зупиняючись поїхав далі, після чого, на пішохода скоїв наїзд автомобіль «Daewoo Sens», під керуванням водія К та автомобіль «Daewoo Lanos», під керуванням водія П.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід С від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

Прохання до очевидців вищевказаної ДТП, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією, щодо автомобіля чорного кольору типу «Джип», та його водія, який зник з місця ДТП, звертатися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 725 або за телефоном (061) 2392469.