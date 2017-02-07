Просимо очевидців ДТП допомогти слідству

Деталі лютого 07, 2017

У зв’язку з проведенням розслідування по кримінальному провадженню за фактом ДТП, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2016 за № 12016080230001639, просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 05 вересня 2016 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин, водій С., керуючи автомобілем «Nissan Juke», рухаючись по вул. Привільна в с. Привільне, Запорізького району, Запорізької області, в напрямку с. Придніпровське, скоїв зіткнення з зустрічним пасажирським автобусом «Mercedes Benz».

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Nissan Juke» та пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження.

Прохання до очевидців вищевказаної ДТП звертатися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 414 або за телефоном (061) 239-23-66.