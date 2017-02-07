Просимо очевидців ДТП звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області

Деталі лютого 07, 2017

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016080000000345, за фактом ДТП, передбаченого ч.3 ст.286 КК України.

Обставини події: 24.12.2016, приблизно о 08 годині 30 хвилин, водій автомобіля «ИЖ-2717 ВП-5», рухався по автодорозі Енергодар-Василівка-Бердянськ в бік м. Токмак. В якості пасажирів в салоні його автомобіля перебували двоє дітей та одна жінка. В цей же час у зустрічному йому напрямку рухався автомобіль «Камаз-5320» с причепом. Під час руху на 94 км. вище вказаної автодороги, на території Михайлівського району, Запорізької області, водій автомобіля «ИЖ-2717 ВП-5» виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Камаз-5320». В результаті ДТП пасажири автомобіля «ИЖ-2717 ВП-3» отримали тілесні ушкодження та померли на місці події.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016080000000344, за фактом ДТП, передбаченого ч.3 ст.286 КК України.

Обставини події: 24.12.2016, приблизно о 07 годині 30 хвилин, водій автомобіля «Део-Ланос» рухався по автодорозі Харків-Сімферополь в бік м. Запоріжжя. В цей же час у зустрічному йому напрямку рухався автомобіль «Део-Нексія». Під час руху на 324 км. вище вказаної автодороги, на території Василівського району, Запорізької області, водій автомобіля «Део-Ланос» допустив занос керованого автомобіля та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Део-Нексія». В результаті ДТП водій автомобіля «Део-Ланос» та пасажир його автомобіля отримали тілесні ушкодження та померли на місці події.

Прохання очевидців вищевказаних дорожньо-транспортних пригод звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном 239-24-70.