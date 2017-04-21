Перебуваючи під домашнім арештом, грабіжник скоїв новий злочин

Деталі квітня 21, 2017



Запорізькі поліцейські затримали підозрюваних у пограбуванні. Коли доставили їх до відділення поліції, з’ясувалося, що правопорушник, який вихопив у потерпілої сумку, знаходиться під домашнім арештом на час слідства по

аналогічному злочину.

18 квітня 2017 року о 22.53 до Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про грабіж, скоєний по вулиці Культурній. Як повідомила потерпіла – громадянка 1968 року народження, о 22.35 на зупинці громадського транспорту троє невідомих штовхнули її на землю. Після того, як жінка впала, один із грабіжників вирвав у неї сумку, в якій знаходилися гроші та банківські картки.



Отримавши дану інформацію, на місце події терміново прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Комунарського ВП. Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські затримали підозрюваних – мешканців с.м.т. Кушугум. Двом з них по 20 років, третьому, який, за попередньою інформацією, й був ініціатором пограбування, через місяць виповниться вісімнадцять. До того ж з’ясувалося, що на момент скоєння злочину він знаходився під слідством за скоєння іншого грабежу і перебував під домашнім арештом.



Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж), в ході якого буде остаточно з’ясована роль кожного із затриманих.



Відділ комунікації поліції Запорізької області