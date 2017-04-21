Запорізькими поліцейськими затримано групу крадіїв

Деталі квітня 21, 2017

Трьох крадіїв, які за допомогою портативного сканера скоїли ряд крадіжок з авто, було затримано працівниками Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Протягом квітня на території Комунарського району було скоєно ряд кваліфікованих крадіжок з автомобілів. Невідомі зловмисники, використовуючи електронне приладдя, відмикали автівки та викрадали звідти все, що могло становити цінність.



У ході слідчо-оперативних заходів співробітники карного розшуку Комунарського відділення поліції вийшли на слід зловмисників. Було вирішено затримувати їх під час скоєння чергової крадіжки.

20 квітня по вулиці Північнокільцевій, неподалік одного з супермаркетів, троє зловмисників, у числі яких була жінка, за допомогою портативного сканера відімкнули автомобіль «КІА». Звідти вони викрали необережно полишений господаркою легковика ноутбук та гроші.



Відразу після скоєння злочину всіх трьох було затримано розшуківцями та доставлено до Комунарського ВП. Двоє чоловіків 1967 та 1976 року народження та жінка 1987 року народження раніше були засуджені за скоєння корисливих злочинів, причому один із затриманих – якраз за крадіжки з авто за допомогою сканера. Втім, на шлях виправлення не стали, а продовжили злочинну діяльність.



Під час огляду у затриманих вилучили викрадені речі, а також злочинне приладдя, у тому числі електронний сканер.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.



Всі троє затримані згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно затриманих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Відділ комунікації поліції Запорізької області