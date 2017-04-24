Monday, April 24, 2017
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У Запоріжжі громадянин добровільно здав поліцейським п'ятнадцять гранатометів (ВІДЕО)

Деталі
квітня 24, 2017

Житель Запоріжжя знайшов у лісосмузі на околиці міста схованку з арсеналом зброї. Перевізши її до гаражу, громадянин зателефонував до поліції.

21 квітня мешканець Запоріжжя звернувся до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та повідомив, що мимоволі став власником арсеналу зброї. Як розповів громадянин, у лісосмузі на околиці міста він випадково знайшов схованку з гранатометами. Чоловік перевіз знахідку до власного гаражу. Втім, розуміючи всю відповідальність за незаконне зберігання зброї та небезпеку, яку несуть у собі потужні боєприпаси, зателефонував до поліції.

 
Слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП вилучили з гаражу п'ятнадцять протитанкових гранатометів різних модифікацій та два підствольних гранатомети до автомату Калашникова. Походження зброї встановить досудове розслідування.


Згідно чинному законодавству, громадянин, який добровільно здав арсенал правоохоронцям, звільняється від відповідальності. А ось особам, що зробили згадану схованку, відповідно санкції ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) загрожує до семи років позбавлення волі.


Нагадаємо, що в Україні триває місячник добровільної здачі зброї.

За матеріалами відділу комунікації поліції Запорізької області

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