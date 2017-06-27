За фактом вибуху в Мелітопольському районі триває перевірка

Деталі червня 27, 2017

У Новобогданівці Мелітопольського району, внаслідок спроби місцевого мешканця розібрати артилерійський снаряд, пролунав вибух.



25 червня о 20:47 в селі Новобогданівка Мелітопольського району стався вибух. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки та рятувальники. Встановлено, що місцевий мешканець 1976 року народження в сараї за допомогою болгарки розбирав артилерійський снаряд. Під час спроби розібрати черговий боєприпас пролунав вибух. Постраждалого з тяжкими травмами медики швидкої доставили до місцевої лікарні.



Також під час огляду господарських приміщень поліцейські виявили гранату Ф-1 без запалу, 9 частин артилерійських снарядів та підривачі. З огляду на небезпеку даних знахідок, їх було знищено вибухотехніками. Походження боєприпасів встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області