Wednesday, June 28, 2017
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Поліцейські оперативно затримали грабіжника в Бердянську

Деталі
червня 27, 2017

За прикметами правоохоронці розшукали та затримали зловмисника, який побив та пограбував чоловіка. Відкрито кримінальне провадження.


25 червня близько 2-ї години ночі житель Маріуполя 1977 року народження, який  приїхав у Бердянськ на заробітки став жертвою грабіжника. Зловмисник по проспекту Азовському  побив потерпілого та заволодів його майном – грошима, годинником, двома мобільними телефонами та барсеткою.
Поліцейські опитали заявника.  За декілька кварталів від місця події правоохоронці виявили підозрюваного. Раніше неодноразово засудженого місцевого мешканця 1973 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до ізолятора тимчасового тримання. Цікаво, що затриманий лише три місяці тому звільнився з місць позбавлення волі. А загалом він 27 років провів за гратами.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Загалом з початку 2017 року запорізькими поліцейськими 219 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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