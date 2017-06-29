У Мелітополі поліцейські затримали двох грабіжників

Деталі червня 29, 2017

Декілька годин знадобилося працівникам поліції, щоб розшукати двох зловмисників, які побили та пограбували жителя Мелітополя. На сьогодні підозрювані затримані за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу

України. Злодіям загрожує до 8 років позбавлення волі.

27 червня близько 13:00 до помешкання 42-річного чоловіка вдерлися двоє чоловіків. Незвані гості побили господаря палицею і лопатою, після чого забрали з будинку телевізор, мобільний телефон та зникли. Потерпілий одразу викликав поліцію. Правоохоронці встановили особу одного із нападників - жителя Мелітополя 1970 року народження, якого працівники кримінальної поліції та групи реагування затримали за місцем мешкання. Його подільника оперативники розшукали за декілька годин на місцевому пляжі. Ним виявився раніше засуджений за шахрайство мешканець Мелітополя 1996 року народження.

Правоохоронці встановили, куди злодії збули частину викраденого майна, та вилучили його.

На сьогодні обидва зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває досудове розслідування.



Відділ комунікації поліції Запорізької області