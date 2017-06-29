Thursday, June 29, 2017
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У Запоріжжі грабіжникові повідомлено про підозру

Деталі
червня 29, 2017

Працівники поліції затримали зловмисника, який побив та пограбував жителя Запоріжжя. Правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі.


28 червня близько 03:00 біля одного з супермаркетів по вулиці Базарній під час конфліктної ситуації невідомий чоловік побив та зірвав з шиї жителя Запоріжжя 1987 року народження золотий ланцюжок та зник.
Працівники Олександрівського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили, що правопорушення скоїв місцевий мешканець 1995 року народження.
Останній затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За санкцією інкримінованої статті, злодієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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