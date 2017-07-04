Tuesday, July 04, 2017
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В Мелітополі поліцейські затримали грабіжника

Деталі
липня 04, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який побив та пограбував мешканця Мелітопольського району.


30 червня в кафе біля міського парку міста Мелітополь невідомий чоловік вдарив потерпілого – мешканця Мелітопольського району 1978 року народження – по обличчю, зірвав з його плеча сумку та втік.
Група швидкого реагування та дільничний офіцер поліції, які прибули на місце події, оперативно встановили особу грабіжника та на вулиці Героїв України затримали його. Викрадену сумку вилучили.
Ним виявився раніше засуджений за аналогічний злочин 25-річний житель Мелітопольського району. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 231 особі повідомлено про підозру у скоєння пограбувань.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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