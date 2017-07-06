Thursday, July 06, 2017
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У Запорізькій області розкрили крадіжку

Деталі
липня 06, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом зловмисникам, які вчинили крадіжку у Вільнянському районі.


4 липня поліцейські встановили особи зловмисників, які проникли через вікно у приміщення недобудованої пекарні та скоїли крадіжку майна.
Вжитими заходами працівники групи реагування поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 17-річний раніше засуджений та 25-річний мешканці одного з сіл району. Останнього правоохоронці опитали за місцем мешкання, а його товариш вже знаходиться за гратами за скоєння корисливих злочинів.
Викрадене майно вилучене поліцейськими. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває подальше розслідування.
Всього з початку року працівники запорізької поліції розкрили 3571 крадіжку, з них – 2709 крадіжок приватної власності.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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